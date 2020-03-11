В Петербурге увеличат количество камер наблюдения в 2020 году

В Санкт-Петербурге увеличат количество камер наружного видеонаблюдения в 2020 году.

Об этом сообщают «Невские новости».

Как заявил директор Городского мониторингового центра Виктор Серков, планируется установить до 5 тыс. устройств. В настоящее время в городе работает более 45 тыс. таких камер.

Серков также рассказал, что с 2005 года ГМЦ стал выполнять больше функций. Например, появилась комплексная система обеспечения безопасности.

Ранее Inkazan.ru сообщал, что в Казани рассказали о раскрываемости преступлений с помощью камер видеонаблюдения.