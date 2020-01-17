В Казани рассказали о раскрываемости преступлений с помощью камер видеонаблюдения

В казанском УМВД прошло итоговое заседание коллегии ведомства с участием мэра Ильсура Метшина.

Об этом сообщает Inkazan.ru.

Как рассказал глава управления Александр Мищихин, 12% преступлений раскрывается благодаря камерам видеонаблюдения.

В свою очередь Метшин заявил, что на данный момент в жилых домах установлено около 10 тыс. камер, ещё 1,6 тыс. — это камеры наружного наблюдения.

В парках и скверах размещено свыше 500 устройств. Комплексное видеонаблюдение организовано в 717 социальных объектах.

Ранее kp.ru сообщало, что в Следственном комитете заявили о снижении числа преступлений в Петербурге в 2019 году.