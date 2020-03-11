ФАС в Красноярске возбудила дело против поставщиков медицинских масок

Красноярское управление ФАС возбудило уголовное дело против поставщиков медицинских масок, которые отправляли их в Хакасию и Тыву, где маски продавались по ценам, завышенным на 132—408%.

Дело возбуждено в отношении ООО «ФК Гранд Капитал Красноярск», ООО «Медико-техническая фирма «Мединстал», ООО «Пульс Красноярск» и ЗАО «Центр внедрения «Протек».

Как указали в ведомстве, действия компаний могли привести к дефициту медицинских масок и росту цен на них в Тыве и Хакасии.

«В указанный период закупочные цены компаний существенно не менялись, однако цены на медицинские маски, поставляемые на территорию республик Хакасия и Тыва, были завышены на 132—408%», — говорится в сообщении службы.

Статс-секретарь — заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский отметил, что для Красноярского края оптовики устанавливали экономически обоснованные цены, «а нажиться решили на других регионах».

4 марта руководитель ФАС Игорь Артемьев оценил уровень спроса на медицинские маски в стране. По его словам, в последнее время беспокойство у ФАС вызывает не рост цен, а то, что «в отдельных регионах перебои с поставками».