Тысяча контактов больных COVID-19 в Москве находятся под наблюдением

Около тысячи человек, которые контактировали с заразившимися коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве, находятся под медицинским наблюдением. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, за короткий срок был выявлен не только ближний круг этих людей, но также пассажиры рейсов, водители такси, курьеры и так далее.

По правилам они также помещены под меднаблюдение: госпитализированы, находятся в домашней изоляции или в обсервационном центре.

«Всего под медицинским наблюдением в Москве сейчас находятся около 1 тыс. человек. Данные по 700 пассажирам, покинувшим Москву, переданы в службы других регионов», — цитирует Ракову оперштаб.

5 марта в Москве ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.

Всего в городе были подтверждены девять случаев заболевания, один из пациентов выписан после выздоровления.