Тысяча контактов больных COVID-19 в Москве находятся под наблюдением

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Около тысячи человек, которые контактировали с заразившимися коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве, находятся под медицинским наблюдением. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Тысяча контактов больных COVID-19 в Москве находятся под наблюдением
  • © Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы

По её словам, за короткий срок был выявлен не только ближний круг этих людей, но также пассажиры рейсов, водители такси, курьеры и так далее.

По правилам они также помещены под меднаблюдение: госпитализированы, находятся в домашней изоляции или в обсервационном центре.

«Всего под медицинским наблюдением в Москве сейчас находятся около 1 тыс. человек. Данные по 700 пассажирам, покинувшим Москву, переданы в службы других регионов», — цитирует Ракову оперштаб.

5 марта в Москве ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. 

Всего в городе были подтверждены девять случаев заболевания, один из пациентов выписан после выздоровления.

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