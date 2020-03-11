Тысяча контактов больных COVID-19 в Москве находятся под наблюдением
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По её словам, за короткий срок был выявлен не только ближний круг этих людей, но также пассажиры рейсов, водители такси, курьеры и так далее.
По правилам они также помещены под меднаблюдение: госпитализированы, находятся в домашней изоляции или в обсервационном центре.
«Всего под медицинским наблюдением в Москве сейчас находятся около 1 тыс. человек. Данные по 700 пассажирам, покинувшим Москву, переданы в службы других регионов», — цитирует Ракову оперштаб.
5 марта в Москве ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.
Всего в городе были подтверждены девять случаев заболевания, один из пациентов выписан после выздоровления.