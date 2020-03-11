Врач оценил пользу частого мытья рук с мылом

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Врач аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный прокомментировал пользу частого мытья рук с использованием моющих средств.
Врач оценил пользу частого мытья рук с мылом
  • Pixabay

В беседе с радио Sputnik специалист рекомендовал избегать чрезмерного использования мыла и моющих средств.

«Гигиена рук важна, особенно в период сезонного заболевания гриппом, но не стоит слишком много уделять этому внимания. Слишком частое (более 6—8 раз в день) использование моющих средств пересушивает кожу и смывает с неё слой полезных бактерий, которые защищают от инфекций», — отметил он.

Алексей Бессмертный также добавил, что мытьё рук проточной водой гораздо эффективнее, чем протирание рук антисептиками.

Ранее профессор ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАМН Михаил Костинов в беседе с URA.RU рассказал, как защититься от коронавируса.

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