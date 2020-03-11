В Московской области рассказали о планах по ликвидации борщевика в регионе

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В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области заявили, что мероприятия по ликвидации борщевика Сосновского планируют начать в конце марта — начале апреля.
В Московской области рассказали о планах по ликвидации борщевика в регионе
  • © Игорь Подгорный
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

«Сейчас завершаются подготовительные работы, в 46 городских округах области составлены дорожные карты с учётом соответствующего опыта и эффективных методов ликвидации сорняка», — отметил глава областного Минсельхоза Андрей Разин.

Отмечается, что борьба с борщевиком в области длится нескольких лет.

По словам министра, в этом году обработка земель от борщевика пройдёт в три этапа.

В 2020 году наибольшие площади планируется обработать в Истре, Клину, Сергиево-Посадском городском округе и Можайском городском округе.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали о мероприятиях, направленных на борьбу с борщевиком.

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