В Московской области рассказали о планах по ликвидации борщевика в регионе
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- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.
«Сейчас завершаются подготовительные работы, в 46 городских округах области составлены дорожные карты с учётом соответствующего опыта и эффективных методов ликвидации сорняка», — отметил глава областного Минсельхоза Андрей Разин.
Отмечается, что борьба с борщевиком в области длится нескольких лет.
По словам министра, в этом году обработка земель от борщевика пройдёт в три этапа.
В 2020 году наибольшие площади планируется обработать в Истре, Клину, Сергиево-Посадском городском округе и Можайском городском округе.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали о мероприятиях, направленных на борьбу с борщевиком.