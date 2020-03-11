В Совфеде предложили штрафовать экскурсоводов за отсутствие аттестатов

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов выступил с предложением о принятии законопроекта, предполагающего введение штрафов для гидов-переводчиков, экскурсоводов и инструкторов-проводников, которые работают в России без аттестации.

Как сообщает «Парламентская газета», в настоящее время законопроект находится на рассмотрении в Госдуме.

Уточняется, что новый закон разрешит работать экскурсоводами и гидами-переводчиками на туристских маршрутах только гражданам России, а также обяжет экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, работающих на территории России, пройти аттестацию.

Предполагается, что за отсутствие аттестата штраф для физических лиц может составить 20—30 тыс. рублей, для должностных лиц — 30—50 тыс., для компаний — 50—100 тыс. рублей.

Для иностранных граждан предусмотрен штраф от 40 тыс. до 50 тыс. рублей с возможностью выдворения из страны по решению суда.

Ранее юрист Центра правовых экспертиз «Главная дорога» Константин Юрков в беседе с ФАН прокомментировал предложение заместителя председателя думского комитета по транспорту Александра Старовойтова рассчитывать штрафы за нарушение правил дорожного движения в зависимости от стоимости автомобиля.