Четыре человека погибли в ДТП под Ростовом

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Четыре человека погибли в результате столкновения грузового автомобиля с микроавтобусом в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Четыре человека погибли в ДТП под Ростовом
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«В 03:40 поступило сообщение о том, что на 869 км М-4 «Дон» водитель пассажирского микроавтобуса Opel Vivaro допустил столкновение с впереди идущим грузовым автомобилем. В результате ДТП пострадало девять человек, из них погибло четыре человека, пять человек доставлены ЦРБ Миллеровского района», — приводит Интерфакс слова представителя ведомства.

В МЧС уточнили, что прибывшие на место спасатели произвели деблокировку пострадавших из автомобилей.

Ранее стало известно, что девять человек получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса в Крыму.

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