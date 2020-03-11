Четыре человека погибли в ДТП под Ростовом

Четыре человека погибли в результате столкновения грузового автомобиля с микроавтобусом в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В 03:40 поступило сообщение о том, что на 869 км М-4 «Дон» водитель пассажирского микроавтобуса Opel Vivaro допустил столкновение с впереди идущим грузовым автомобилем. В результате ДТП пострадало девять человек, из них погибло четыре человека, пять человек доставлены ЦРБ Миллеровского района», — приводит Интерфакс слова представителя ведомства.

В МЧС уточнили, что прибывшие на место спасатели произвели деблокировку пострадавших из автомобилей.

Ранее стало известно, что девять человек получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса в Крыму.