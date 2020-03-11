СМИ: В России разрабатывают систему мобильных пунктов переписи населения

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Росстат планирует внедрить в России мобильные пункты переписи населения в офисах и на производстве. Об этом сообщил замглавы ведомства Павел Смелов.
СМИ: В России разрабатывают систему мобильных пунктов переписи населения
  • РИА Новости

«Создание мобильных участков поможет пройти электронную перепись тем, кто не сможет встретиться с переписчиком из-за недостатка свободного времени. Консультации волонтёров помогут тем, кто пока ещё не на «ты» с компьютером или мобильным устройством либо не является активным пользователем портала «Госуслуги», — приводит его слова «Известия».

Смелов уточнил, что ответы на вопросы в переписных листах займут от 20 до 30 минут. Идея внедрения мобильных пунктов переписи был заимствована у Белоруссии, где в 2019 году таким способом воспользовались 28% населения. 

В феврале старший научный сотрудник Центра демографических исследований Института демографии НИУ «Высшая школа экономики» Екатерина Щербакова прокомментировала прогноз Минэкономразвития по численности населения на 2020 год.

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