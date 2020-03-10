В Тверской области рассказали о ходе расследования гибели семилетней девочки

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В СУ СКР по Тверской области рассказали о ходе расследования уголовного дела, которое было возбуждено после гибели семилетней девочки в селе Чамерево Весьегонского района.
В Тверской области рассказали о ходе расследования гибели семилетней девочки
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Как сообщает tverigrad.ru, в уголовном деле появилась новая подозреваемая — мать девочки.

«В ходе расследования следователями отдела по расследованию особо важных дел следственного управления было достоверно установлено, что 8 марта в дневное время малолетняя вместе с матерью находилась на берегу реки. В указанный период времени девочка оказалась в воде, где, не умея плавать, захлебнулась и утонула», — заявила официальный представитель СУ СКР по Тверской области Валерия Павлова.

Отмечается, что причастность к гибели девочки мать не признаёт и утверждает, что это был несчастный случай.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет Тверской области возбудил уголовное дело о халатности после гибели семилетней девочки из села Чамерово.

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