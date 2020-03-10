В Тверской области завели дело после гибели семилетней девочки

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В Тверской области Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности после гибели семилетней девочки из села Чамерово.
В Тверской области завели дело после гибели семилетней девочки
  • РИА Новости

Об этом сообщает ОТР.

По информации следственного управления Тверской области, вечером 8 марта ребёнок вышел из дома и не вернулся.

9 марта её тело было найдено сотрудниками МЧС в реке Сыроверке.

Уточняется, что семья девочки состоит на профилактическом учёте в районном отделении полиции.

«В рамках возбуждённого уголовного дела о халатности следователи Следственного комитета тщательно изучат и проанализируют все обстоятельства, причины и условия, способствовавшие гибели ребёнка», — отметила старший помощник руководителя следственного управления СК России по Тверской области Валерия Павлова.

Как передаёт портал tverigrad.ru, следствием будет дана принципиальная правовая оценка вопросам полноты и своевременности принятых органами профилактики мер.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 293 УК России. Расследование продолжается.

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