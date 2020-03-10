В Тверской области завели дело после гибели семилетней девочки
- РИА Новости
Об этом сообщает ОТР.
По информации следственного управления Тверской области, вечером 8 марта ребёнок вышел из дома и не вернулся.
9 марта её тело было найдено сотрудниками МЧС в реке Сыроверке.
Уточняется, что семья девочки состоит на профилактическом учёте в районном отделении полиции.
«В рамках возбуждённого уголовного дела о халатности следователи Следственного комитета тщательно изучат и проанализируют все обстоятельства, причины и условия, способствовавшие гибели ребёнка», — отметила старший помощник руководителя следственного управления СК России по Тверской области Валерия Павлова.
Как передаёт портал tverigrad.ru, следствием будет дана принципиальная правовая оценка вопросам полноты и своевременности принятых органами профилактики мер.
Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 293 УК России. Расследование продолжается.