В Саратовской области рассказали о проверке после нападения собаки на пятилетнего мальчика

В СУ СК России по Саратовской области заявили о проверке после нападения собаки на пятилетнего ребёнка.

Как сообщает Newinform со ссылкой на данные ведомства, мальчика с травмами доставили в местную больницу.

«По предварительным данным, 8 марта женщина с пятилетним сыном приехала в гости к родственникам в село Сторожёвка Татищевского района. В вечернее время во дворе данного дома на мальчика напала собака, находившаяся на привязи, охранявшая территорию домовладения», — отметили в региональном управлении СКР.

Как добавили в Следственном комитете, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В 2019 году URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе организовали проверку по факту нападения бультерьера на детей.