В Томской области заявили о проверке после гибели сотрудника на полигоне ТБО

В СКР по Томской области рассказали о проверке после гибели сотрудника регионального оператора «Спецавтохозяйство» на полигоне твёрдых бытовых отходов (ТБО) под Томском.

Как сообщает vtomske.ru со ссылкой на данные СК, инцидент произошёл 9 марта на полигоне ТБО, расположенном в районе села Сухоречье Томского района.

«На 31-летнего водителя УМП «Спецавтохозяйство», выполнявшего работы по разгрузке ТБО, упал задний борт мусоровоза. От полученных повреждений мужчина скончался на месте», — пояснили в ведомстве.

В настоящее время следователи по Ленинскому району устанавливают обстоятельства произошедшего.

«Произведён осмотр места происшествия, назначена судебная медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы, выполняются иные действия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточнили в СК.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области ликвидировали 630 несанкционированных свалок и навалов мусора в 2019 году.