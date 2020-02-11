В Подмосковье ликвидировали 630 несанкционированных свалок в 2019 году

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В Московской области ликвидировали 630 несанкционированных свалок и навалов мусора в 2019 году.
В Подмосковье ликвидировали 630 несанкционированных свалок в 2019 году
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Госадмтехнадзора.

«Наибольшее количество свалок убрали в Рузе, Ступине, Щёлкове, Красногорске и Балашихе», — заявил начальник ведомства Олег Баженов.

Против организаторов незаконного сброса отходов и лиц, не принявших мер по уборке, заведено 2,8 тыс. административных дел.

Ранее исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ, член Общественной палаты России Светлана Разворотнева в беседе с НСН оценила тарифы на вывоз твёрдых отходов.

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