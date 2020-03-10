Эксперт рассказал об уязвимых для интернет-мошенников категориях людей

Эксперт в области кибербезопасности Алексей Лукацкий в беседе с RT прокомментировал сообщения о новом виде интернет-мошенничества, когда злоумышленники от имени звёзд предлагают пройти опрос на брендированном сайте, обещая при этом вознаграждение.

Уточняется, что в дальнейшем мошенники отправляют на почту клиента сообщение о выигрыше, после чего просят провести тестовый платёж, а также уточнить данные банковской карты.

«Данная схема... делается при помощи технологии deep fake, когда создаётся фальшивое видеоизображение с голосом и лицом, похожими на голос и лицо настоящей звезды. С точки зрения служб безопасности банков такого рода транзакции отследить практически невозможно, по крайней мере внести их в список антимошеннической системы. Единственная возможность, которая остаётся для граждан, — это быть бдительными», — заявил Лукацкий.

Эксперт напомнил, что «бесплатный сыр бывает только в мышеловке», а в интернет-пространстве фактически невозможно получить никаких «бесплатных» больших выигрышей.

«Уже сам факт того, что пользователю что-то предлагают бесплатно, особенно деньги, должен вызвать подозрение. Пользователь не должен кликать по таким ссылкам и тем более проводить какие-либо тестовые платежи», — рекомендует специалист.

При этом, по его словам, уровень доверчивости интернет-пользователей напрямую зависит от их финансовой обеспеченности.

«Исследования говорят о том, что более подвержены таким мошенническим атакам пользователи в странах с высоким уровнем жизни, где высокие зарплаты, а граждане социально защищены, поэтому они расслабляются и становятся более доверчивыми. Россия находится в промежуточной стадии, потому что у нас есть регионы достаточны благополучные, где пользователи имеют деньги и могут попасться на удочку мошенников. Также есть регионы не очень благополучные, и там пользователи гораздо менее доверчивы», — заключил эксперт.

Ранее эксперты предупредили о новом виде кибермошенничества, получившем название «Белый кролик».