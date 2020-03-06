В МВД рассказали о новом способе хищения денег в интернете

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В пресс-центре МВД заявили о новом способе хищения денег с применением зеркальных сайтов банков.
В МВД рассказали о новом способе хищения денег в интернете
  • Pixabay

«Новым способом хищения денежных средств с банковского счёта является создание и использование зеркального сайта банка. Данный способ возможен, когда потерпевший пользуется личным кабинетом на сайте банка», — рассказал собеседник ТАСС.

В МВД пояснили, что мошенническая схема работает следующим образом — злоумышленниками создаётся сайт, чей адрес и дизайн совпадает с оригинальным интернет-ресурсом банка. Если человек в поисковой системе набирает название банка, то ему предлагается зайти на зеркальный сайт и в итоге вводимыми данными для входа в личный кабинет могут воспользоваться злоумышленники.

«Далее возможен перевод денег со счёта потерпевшего из личного кабинета или подключение к его счету услуги «Мобильный банк» на любом абонентском номере. Основным признаком того, что клиент зашёл на поддельный сайт банка является то, что после ввода логина и пароля на странице появляется надпись о техническом обслуживании сайта», — предупредили в МВД.

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