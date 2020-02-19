В Ассоциации российских банков назвали способы защиты от телефонных мошенников

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Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян рассказал, как защититься от телефонных мошенников.
В Ассоциации российских банков назвали способы защиты от телефонных мошенников
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

В беседе с НСН он подчеркнул, что клиенты банков не должны ни при каких обстоятельствах выдавать свои персональные данные.

«Самый простой барьер на пути мошенников — здравый смысл. Первое правило наряду с этим: если вам позвонили и сослались на банк, попросите представиться и попросите перезвонить им сами. Обратная связь очень важна. Но это тоже не 100%-ная гарантия от хищения. Главное, чем нужно руководствоваться в такой ситуации, — что нельзя называть свои пароли, коды», — уточнил Тосунян.

Ранее президент консорциума «Инфорус» Андрей Масалович в беседе с Nation News рассказал, как не стать жертвой телефонных мошенников.

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