Арина Шарапова рассказала о военной службе своего деда

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Телеведущая Арина Шарапова в рамках проекта Минобороны «Дорога памяти» рассказала о боевом пути своего деда. 
Арина Шарапова рассказала о военной службе своего деда
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Об этом сообщает телеканал «Звезда».

«Шарапов Аркадий Васильевич, мой дедушка. Родился 21 сентября 1920 года. В 1938 году поступил на учёбу в Качинское лётное училище. В 1940 году его призвали в армию и направили на Дальний Восток, где он и прослужил все военные годы. В 1945 году его эскадрилья приняла участие в короткой, но очень жестокой войне с Японией. Дедушка закончил войну подполковником», — отметила Шарапова.

Ранее замначальника управления Министерства обороны России по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов в беседе с ФАН рассказал о проекте «Дорога памяти», посвящённом 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

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