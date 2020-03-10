В Подмосковье рассказали о программе обучения для женщин в декрете

В Московской области рассказали о программе профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации для женщин, находящихся в декретном отпуске.

Как сообщает телеканал «360», список особо востребованных специальностей ежегодно утверждается Минсоцразвития.

«Перечень профессий для направления на обучение довольно большой. Пользуются спросом такие профессии, специальности, как бухгалтер, специалист кадровой службы, мастер ногтевого сервиса (маникюра, педикюра)», — отметила исполняющая обязанности заместителя директора Центра занятости населения Анна Логовская.

Отмечается, что единственным условием поступления на обучение является постоянное место жительства в Подмосковье.

Занятия могут проводиться по очной или очно-заочной формам, в группах или индивидуально и даже дистанционно.

Программа рассчитана на пять лет.

Планируется, что за это время обучение пройдут 230 тысяч женщин.

Ранее председатель объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович в беседе с сайтом «Москва 24» оценила законопроект о дополнительном образовании для матерей в декрете.