Поправку к Конституции о детях предложили скорректировать

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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству внесёт ряд точечных поправок ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции. Об этом сообщил его председатель Павел Крашенинников.
Поправку к Конституции о детях предложили скорректировать
  • РИА Новости

В частности, по его словам, предлагается скорректировать формулировку о том, что «дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации».

Как отметил депутат, она оказалось «не самой удачной», вызвала критику, различные «сравнения и конспирологические умозаключения».

«А это не то, чего мы хотим добиться, внося изменения в Конституцию», — сказал глава комитета.

Он подчеркнул, что законодатели нацелены на то, чтобы формулировки основного закона были ясными, понятными и недвусмысленными.

Предлагается указать, что «дети являются важнейшим приоритетом государственной политики», сообщил Крашенинников, что «будет в полной мере соответствовать ценностным ориентирам... общества».

Ранее председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что единороссы поддержат проект о поправках к Конституции во втором чтении, и призвал остальные фракции поступить аналогично.

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