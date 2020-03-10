Поправку к Конституции о детях предложили скорректировать

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству внесёт ряд точечных поправок ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции. Об этом сообщил его председатель Павел Крашенинников.

В частности, по его словам, предлагается скорректировать формулировку о том, что «дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации».

Как отметил депутат, она оказалось «не самой удачной», вызвала критику, различные «сравнения и конспирологические умозаключения».

«А это не то, чего мы хотим добиться, внося изменения в Конституцию», — сказал глава комитета.

Он подчеркнул, что законодатели нацелены на то, чтобы формулировки основного закона были ясными, понятными и недвусмысленными.

Предлагается указать, что «дети являются важнейшим приоритетом государственной политики», сообщил Крашенинников, что «будет в полной мере соответствовать ценностным ориентирам... общества».

Ранее председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что единороссы поддержат проект о поправках к Конституции во втором чтении, и призвал остальные фракции поступить аналогично.