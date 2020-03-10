Путин: Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам

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Россия готова ответить любому агрессору так же, как Советский Союз ответил на нападение гитлеровской Германии, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
Путин: Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам
  • kremlin.ru

Комментируя слоган «Можем повторить», он вспомнил фразу: «Кто к нам с мечом придёт, от меча и погибнет».

Как отметил российский лидер, СССР подвергся ужасной и непростительной атаке со стороны фашистов, потери составили 27 млн человек.

«И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим», — сказал глава государства в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

При этом он подчеркнул, что Москва никогда не стремилась к такому развитию событий. 

Ранее Путин указал на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны.

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