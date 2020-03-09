В Петербурге произошёл пожар на водородной станции

В Выборгском районе Санкт-Петербурга произошло возгорание на водородной станции на заводе «Светлана».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городской главк МЧС.

«Произошло возгорание водородной станции — шесть ёмкостей по 10 куб. м. Происходит факельное горение, ёмкости пусты, выгорают остатки водорода», — сказал представитель ведомства.

Уточняется, что из находящегося рядом административно-производственного здания были эвакуированы 30 человек.

Ранее пожар произошёл на покрасочном участке литейного цеха Горьковского автомобильного завода.