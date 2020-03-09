Оперштаб сообщил о состоянии троих заболевших COVID-19 в Москве

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Трое заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве проходят лечение в стационарах. Состояние двух заразившихся оценивается как лёгкой степени тяжести, ещё одна пациентка находится в состоянии средней степени тяжести.
Оперштаб сообщил о состоянии троих заболевших COVID-19 в Москве
  • Reuters

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на оперативный штаб Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«Все пациенты находятся в изоляции в специальных боксах. Двое из них госпитализированы в инфекционную больницу № 1, один — в больничный комплекс в Коммунарке», — заявили в штабе.

Отмечается, что у двух человек заболевание проходит в лёгкой форме, ещё одна пациентка находится в состоянии средней степени тяжести. В штабе уточнили, что все трое новых заболевших COVID-19 в Москве находятся в удовлетворительном состоянии.

По данным оперштаба, вместе с тремя новыми заболевшими в российской столице подтверждено девять случаев заболевания. Ещё один пациент был выписан из больницы после выздоровления.

Ранее в Москве зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом.

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