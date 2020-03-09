В Красноярске полицейские изъяли более 1,2 кг героина

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В Красноярске полицейские задержали подозреваемых в продаже наркотиков, у них изъято более 1,2 кг героина, передаёт пресс-служба ГУ МВД по региону.

«Двое мужчин 1980 и 1994 годов рождения в Красноярске реализовывали дозы героина через тайники-закладки... При обыске у подозреваемых обнаружили пакет с порошкообразным веществом, электронные весы, сотовые телефоны. Установлено, что изъятое вещество — героин массой 1228 граммов», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, совершённые в особо крупном размере». 

В настоящее время мужчины находятся под стражей.

Ранее в Череповце пресекли деятельность организованной преступной группировки, занимавшейся распространением наркотических средств.

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