В Красноярске полицейские изъяли более 1,2 кг героина

В Красноярске полицейские задержали подозреваемых в продаже наркотиков, у них изъято более 1,2 кг героина, передаёт пресс-служба ГУ МВД по региону.

«Двое мужчин 1980 и 1994 годов рождения в Красноярске реализовывали дозы героина через тайники-закладки... При обыске у подозреваемых обнаружили пакет с порошкообразным веществом, электронные весы, сотовые телефоны. Установлено, что изъятое вещество — героин массой 1228 граммов», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, совершённые в особо крупном размере».

В настоящее время мужчины находятся под стражей.

Ранее в Череповце пресекли деятельность организованной преступной группировки, занимавшейся распространением наркотических средств.