Хуснуллин ответил на вопрос о строительстве ВСМ Москва — Казань

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» заявил, что реализацию проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Казанью пока отложили.

«Пока этот вопрос отложили, так как он имеет большую финансовую ёмкость и пока не подтверждён пассажиропоток», — заявил Хуснуллин.

При этом он рассказал о строительстве автомобильной дороги Москва — Казань.

«Дорога будет обязательно. Сейчас идёт разработка градостроительной документации, проектной документации», — отметил он.

Осенью 2018 года в Кремле, говоря о проекте строительства ВСМ от Москвы до Нижнего Новгорода, отмечали, что подобные «мегапроекты подлежат очень тщательной выверке и согласованию».