Хуснуллин ответил на вопрос о строительстве ВСМ Москва — Казань

Короткая ссылка
Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» заявил, что реализацию проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Казанью пока отложили.
Хуснуллин ответил на вопрос о строительстве ВСМ Москва — Казань
  • РИА Новости

«Пока этот вопрос отложили, так как он имеет большую финансовую ёмкость и пока не подтверждён пассажиропоток», — заявил Хуснуллин.

При этом он рассказал о строительстве автомобильной дороги Москва — Казань.

«Дорога будет обязательно. Сейчас идёт разработка градостроительной документации, проектной документации», — отметил он.

Осенью 2018 года в Кремле, говоря о проекте строительства ВСМ от Москвы до Нижнего Новгорода, отмечали, что подобные «мегапроекты подлежат очень тщательной выверке и согласованию». 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить