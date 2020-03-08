Хуснуллин ответил на вопрос о строительстве ВСМ Москва — Казань
- РИА Новости
«Пока этот вопрос отложили, так как он имеет большую финансовую ёмкость и пока не подтверждён пассажиропоток», — заявил Хуснуллин.
При этом он рассказал о строительстве автомобильной дороги Москва — Казань.
«Дорога будет обязательно. Сейчас идёт разработка градостроительной документации, проектной документации», — отметил он.
Осенью 2018 года в Кремле, говоря о проекте строительства ВСМ от Москвы до Нижнего Новгорода, отмечали, что подобные «мегапроекты подлежат очень тщательной выверке и согласованию».