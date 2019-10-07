В РЖД рассматривают четыре варианта ВСМ из Москвы в Петербург

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В РЖД рассматривают четыре варианта трассы высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая должна пройти из Москвы в Санкт-Петербург.
В РЖД рассматривают четыре варианта ВСМ из Москвы в Петербург
  • РИА Новости

Об этом сообщил начальник центра организации скоростного и высокоскоростного сообщения РЖД Дмитрий Катцын, выступая в Совфеде.

«Мы только готовимся к проектированию, рассматриваем четыре варианта трассы», — приводит РИА Новости его слова.

Катцын отметил, что в РЖД планируют запустить ВСМ Москва — Санкт-Петербург в 2026 году.

По его словам, средний тариф на проезд по магистрали составит 3,4 тыс. рублей.

Весной президент России Владимир Путин одобрил начало проектирования ВСМ Москва — Петербург. Новая железнодорожная трасса должна сократить время в пути между двумя городами до двух часов.

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