В РЖД рассматривают четыре варианта ВСМ из Москвы в Петербург

В РЖД рассматривают четыре варианта трассы высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая должна пройти из Москвы в Санкт-Петербург.

Об этом сообщил начальник центра организации скоростного и высокоскоростного сообщения РЖД Дмитрий Катцын, выступая в Совфеде.

«Мы только готовимся к проектированию, рассматриваем четыре варианта трассы», — приводит РИА Новости его слова.

Катцын отметил, что в РЖД планируют запустить ВСМ Москва — Санкт-Петербург в 2026 году.

По его словам, средний тариф на проезд по магистрали составит 3,4 тыс. рублей.

Весной президент России Владимир Путин одобрил начало проектирования ВСМ Москва — Петербург. Новая железнодорожная трасса должна сократить время в пути между двумя городами до двух часов.