Пойманным пьяными за рулём водителям могут не дать лицензию на оружие

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Согласно предлагаемым законодательным изменениям, пойманные пьяными за рулём водители не смогут получить лицензии на оружие в России. Об этом рассказал глава Росгвардии Виктор Золотов.
Пойманным пьяными за рулём водителям могут не дать лицензию на оружие
  • РИА Новости

«Не будут выдавать лицензии гражданам, два раза или более осуждённым за совершение преступления, гражданам, в отношении которых осуществляется уголовное преследование, а также подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения», — сказал он «Российской газете», добавив, что для владельцев оружия вводится обязанность сообщать в органы Росгвардии о фактах утраты или хищения принадлежащего им оружия.

Золотов отметил, что при этом для военных пенсионеров введут послабления: их предлагают освободить от прохождения периодической проверки знания правил безопасного обращения с оружием.

«Исходим из того, что человек, 20 и более лет прослуживший с оружием, этот навык не утратил», — пояснил он.

Ранее глава Росгвардии заявил, что федеральный проект «Цифровое государственное управление» предусматривает создание в 2019—2021 годах единой электронной платформы по выдаче лицензий и разрешений на ношение оружия.

Проект предусматривает переход на реестровую модель и выдачу электронных лицензий и разрешений на ношение оружия. Например, «вместо 15 различных лицензий и 19 разрешений на оружие можно будет получить одну пластиковую карточку».

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