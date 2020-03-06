Россия приостановит пропуск через границу иностранных граждан из Ирана
- АГН «Москва»
Согласно распоряжению, граница для них будет закрыта с 7 марта.
Кроме того, в целях защиты здоровья населения от коронавирусной инфекции COVID-19 МВД и МИД поручено приостановить приём документов на оформление и выдачу приглашений и виз иностранцам, прибывающим из Ирана.
Ранее сообщалось, что в Иране зафиксирован рекордный рост числа случаев заражения коронавирусом.
По последним данным, в стране 4747 случаев заражения, из них 124 со смертельным исходом.