Россия приостановит пропуск через границу иностранных граждан из Ирана

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Правительство России решило временно приостановить пропуск через границу иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих из Ирана для обучения, работы или туризма. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Россия приостановит пропуск через границу иностранных граждан из Ирана
  • АГН «Москва»

Согласно распоряжению, граница для них будет закрыта с 7 марта.

Кроме того, в целях защиты здоровья населения от коронавирусной инфекции COVID-19 МВД и МИД поручено приостановить приём документов на оформление и выдачу приглашений и виз иностранцам, прибывающим из Ирана.

Ранее сообщалось, что в Иране зафиксирован рекордный рост числа случаев заражения коронавирусом.

По последним данным, в стране 4747 случаев заражения, из них 124 со смертельным исходом.

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