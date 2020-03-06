Россия приостановит пропуск через границу иностранных граждан из Ирана

Правительство России решило временно приостановить пропуск через границу иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих из Ирана для обучения, работы или туризма. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Согласно распоряжению, граница для них будет закрыта с 7 марта.

Кроме того, в целях защиты здоровья населения от коронавирусной инфекции COVID-19 МВД и МИД поручено приостановить приём документов на оформление и выдачу приглашений и виз иностранцам, прибывающим из Ирана.

Ранее сообщалось, что в Иране зафиксирован рекордный рост числа случаев заражения коронавирусом.

По последним данным, в стране 4747 случаев заражения, из них 124 со смертельным исходом.