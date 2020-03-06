Ростуризм: ограничений на путешествия по России из-за COVID-19 нет

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Никаких ограничений на поездки по России для туристов в настоящее время нет, напоминает Федеральное агентство по туризму.
Ростуризм: ограничений на путешествия по России из-за COVID-19 нет
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«На сегодняшний день каких-либо ограничений на путешествия по России как для организованных, так и самостоятельных туристов нет», — говорится в сообщении.

Как отмечается, отдых в России может стать хорошим вариантом для тех, кто думает, куда поехать.

«Впереди ещё вся весна, и сейчас на рынке есть интересные предложения по соотношению между ценой и качеством, например на юге России — в Краснодарском крае, Крыму и Ставропольском крае, где уже тепло и комфортно. Туристы, которые заинтересованы в культурно-познавательном отдыхе, сейчас могут посетить Москву, Санкт-Петербург, города Золотого кольца, Казань, Нижний Новгород, воспользовавшись доступными ценами», — заявила глава ведомства Зарина Догузова.

Ранее Ростуризм призвал остановить продажи туров в Италию, Южную Корею и Иран из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

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