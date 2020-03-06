Эксперт оценил идею снижения первоначального взноса по ипотеке для молодых семей
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- РИА Новости
По его мнению, снизить первый взнос до 10% без ощутимого повышения банками суммы кредитов возможно только двумя способами.
«Первый — компенсировать проблему государственными деньгами. То есть пересмотреть всю программу льготного субсидирования для молодых семей и расширить бюджетные ассигнования на неё. То есть государство просто возместит банкам риски», — отметил Шабанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня».
Он добавил, что вторым вариантом является снижение требований к первоначальному взносу со стороны самих банков.
Специалист уточнил, что банки могут пойти на такие риски только в случае директивного распоряжения Центробанка.
Ранее, как сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал об условиях получения льготной ипотеки для семей при рождении первенца.