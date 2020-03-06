Эксперт оценил идею снижения первоначального взноса по ипотеке для молодых семей

Руководитель блока инвестпродуктов компании «Открытие Брокер» Антон Шабанов прокомментировал инициативу президента России Владимира Путина снизить порог первоначального взноса по ипотеке для молодых семей.

По его мнению, снизить первый взнос до 10% без ощутимого повышения банками суммы кредитов возможно только двумя способами.

«Первый — компенсировать проблему государственными деньгами. То есть пересмотреть всю программу льготного субсидирования для молодых семей и расширить бюджетные ассигнования на неё. То есть государство просто возместит банкам риски», — отметил Шабанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Он добавил, что вторым вариантом является снижение требований к первоначальному взносу со стороны самих банков.

Специалист уточнил, что банки могут пойти на такие риски только в случае директивного распоряжения Центробанка.

Ранее, как сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал об условиях получения льготной ипотеки для семей при рождении первенца.