Эксперт оценил список самых популярных автомобильных марок в России
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- РИА Новости
В беседе с Nation News он объяснил, почему Lada занимает первое место.
«У них большой модельный ряд. Никаких секретов нет. Это так и есть. Все модели стоят до миллиона плюс оснащены очень хорошо, едут вообще прекрасно», — сказал Шарапов.
По его словам, у Lada довольно существенный отрыв от остальных марок, поскольку это действительно доступные автомобили.
Ранее Newinform сообщал, что второе место заняла Toyota, третье — Hyundai.