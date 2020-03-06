Эксперт оценил список самых популярных автомобильных марок в России

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Автоэксперт, ведущий Русской службы новостей Алексей Шарапов прокомментировал список самых популярных автомобильных марок в России.
Эксперт оценил список самых популярных автомобильных марок в России
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

В беседе с Nation News он объяснил, почему Lada занимает первое место.

«У них большой модельный ряд. Никаких секретов нет. Это так и есть. Все модели стоят до миллиона плюс оснащены очень хорошо, едут вообще прекрасно», — сказал Шарапов.

По его словам, у Lada довольно существенный отрыв от остальных марок, поскольку это действительно доступные автомобили.

Ранее Newinform сообщал, что второе место заняла Toyota, третье — Hyundai.

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