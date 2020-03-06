Эксперты составили рейтинг самых популярных автомобильных марок в России

Эксперты агентства «Автостат» назвали десятку самых популярных автомобильных марок в России.

Об этом сообщает газета «Известия».

По данным рейтинга, наиболее популярной маркой среди россиян является Lada — на учёте стоит 13,9 млн машин этой марки, что составляет 31,3% от 44,5 млн автомобилей, зарегистрированных в стране.

На втором месте Toyota — 3,9 млн авто (8,8%). Замкнула тройку лидеров марка Hyundai — 2,2 млн (5%).

В топ-5 попали Nissan и Kia с одинаковыми показателями — 2,1 млн машин (4,8%).

Как уточняет Newinform, в топ самых популярных автомобилей также вошли Renault (4,4%), Volkswagen (3,9%), Chevrolet (3,8%), Ford (3,1%) и Mitsubishi (2,7%).

Отмечается, что доля остальных марок в автопарке России не превышает 2%.