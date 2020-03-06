Путин: отношусь к президентству как к судьбе

Российский президент Владимир Путин на встрече с представителями общественности Ивановской области заявил, что воспринимает своё президентство как судьбу.

Главу государства спросили относительно его дальнейших планов в случае ухода с поста президента.

«Дело не в том, что я устал и хочу куда-то в сторону уйти уже... любой человек, если бы он оказался в моём положении, уверен, воспринимает это не просто как работу, а как судьбу. Я к этому так и отношусь», — подчеркнул он.

Путин также поблагодарил россиян за поддержку и доверие, без которых «ничего невозможно было бы сделать».

«Начиная с 2000-х годов, с самых тяжёлых и отчасти кровавых, если бы не было поддержки людей, ничего невозможно было бы сделать», — сказал российский лидер.

В конце декабря 2019 года в ходе большой пресс-конференции Путин допустил, что в Конституции можно отменить оговорку «подряд» касательно президентских сроков.

Позднее он внёс в Госдуму законопроект о соответствующей поправке к основному закону страны.