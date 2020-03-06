В ФНС рассказали о работе новых систем

Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров рассказал о работе новых систем.

Об этом сообщает телеканал «360».

В беседе с директором представительства Всемирного банка в России Рено Селигманном Егоров оценил возможности электронного администрирования НДС, которое позволяет определять расхождения и проводить проверки в автоматическом режиме.

Глава ФНС также рассказал о проекте по внедрению онлайн-касс. Такая система помогает следить за продажами в секторе B2C практически онлайн, ежедневно мониторить уровень цен и объёмы продаж.

«Цифровые решения повышают доверие налогоплательщиков к налоговой системе. Современные технологии позволяют снизить административное бремя для налогоплательщиков, а также обеспечивают определённость в сфере налогообложения и высокое качество услуг, предоставляемых ФНС», — отметил Егоров.

Со своей стороны, Селигманн сказал, что цифровые проекты, внедряемые ФНС, действительно способствуют снижению административного давления на бизнес, что ведёт к улучшению делового климата в России.

Он также подчеркнул, что Всемирный банк заинтересован в развитии взаимодействия с ФНС.

Ранее сообщалось, что Егоров назвал главную задачу налоговой службы.