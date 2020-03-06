В Госдуме прокомментировали ситуацию с распространением сообщений о коронавирусе
- РИА Новости
«Вся информация, которая касается коронавируса, должна исходить исключительно от профессионалов, от официально уполномоченных медиков, чиновников и депутатов», — заявил он в беседе с Nation News.
По его словам, если запретить распространение неофициальных данных, то можно предотвратить появление массовых панических явлений.
Как отметил Милонов, нужно внимательно смотреть, что говорят официальные источники, а всё остальное пойдёт только во вред.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса.