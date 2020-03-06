В Госдуме прокомментировали ситуацию с распространением сообщений о коронавирусе

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Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал ситуацию с распространением сообщений о коронавирусе.
В Госдуме прокомментировали ситуацию с распространением сообщений о коронавирусе
  • РИА Новости

«Вся информация, которая касается коронавируса, должна исходить исключительно от профессионалов, от официально уполномоченных медиков, чиновников и депутатов», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, если запретить распространение неофициальных данных, то можно предотвратить появление массовых панических явлений.

Как отметил Милонов, нужно внимательно смотреть, что говорят официальные источники, а всё остальное пойдёт только во вред.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса.

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