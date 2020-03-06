Эксперты оценили ситуацию с ростом числа женщин-водителей

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Специалисты сервисов по поиску работы заявили об увеличении числа женщин, желающих работать водителями автотранспорта, в два раза с 2018 года и в шесть с половиной раз за последние три года.
Эксперты оценили ситуацию с ростом числа женщин-водителей
  • Pixabay

Об этом сообщают «Известия».

Согласно данным портала hh.ru, в столичном регионе за последние два года женщины-водители разместили 1916 запросов на этом ресурсе.

По информации сервиса «Работа.ру», с 2017 года число таких резюме по России выросло с 7 тыс. до 45 тыс.

Столичные агрегаторы также отметили рост числа женщин за рулём такси почти на треть за последние полгода.

Эксперты полагают, что динамика женщин, выбирающих традиционные мужские профессии, может напрямую повлиять на улучшение качества жизни населения.

Ранее председатель объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович в беседе с сайтом «Москва 24» оценила законопроект о дополнительном образовании для матерей в декрете.

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