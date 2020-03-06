В Роскачестве дали рекомендации по выбору цветов к 8 Марта

В преддверии Международного женского дня эксперты Роскачества дали советы, как правильно выбрать красивый, качественный и долговечный букет.

Об этом сообщает газета «Известия».

По данным экспертов, прежде всего необходимо обращать внимание на бутоны: они должны быть раскрыты, а на тычинках не должно быть пыльцы.

Специалисты уточнили, что крепкие листья и стебли растения тоже являются важным показателем свежести.

При этом срез стебля должен быть влажным, светлым и без постороннего запаха.

Отмечается, что показателем несвежих цветов является белый налёт на листьях и нарушение их целостности.

Эксперты рекомендуют дарить юным девушкам цветы белого, кремового и розового оттенков, а взрослой женщине — более тёмных и насыщенных тонов.

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