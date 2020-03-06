Большинство россиян против кандидатуры женщины на пост президента
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- РИА Новости
При этом доля россиян, выступающих за то, чтобы страну возглавила женщина, снизилась на 10% по сравнению с 2016 годом.
В числе главных качеств, которыми, по мнению опрошенных, должна обладать женщина-политик, были названы ум, образованность, грамотность, компетентность и профессионализм (36%), а также порядочность, честность и принципиальность (29%).
«На президентских выборах 2024 года отдать свой голос за женщину-политика, которая в наибольшей степени соответствует перечисленным качествам, готовы 52% из них (однозначно говорят об этом 14%, а потенциально готовы проголосовать 38%)», — уточнили авторы исследования.
В то же время большинство граждан (69%) согласны видеть женщину на посту главы Минздрава, Минобразования или министра социального обеспечения.
В январе опрос ВЦИОМ показал рост рейтинга одобрения деятельности российского лидера Владимира Путина до 67%.