В Коми прокомментировали гибель двух человек на шахте «Воркутинская»

В компании «Воркутауголь» прокомментировали ситуацию на шахте «Воркутинская», где в результате выброса метана погибли два человека.

«Сегодня в 04:02 на шахте «Воркутинская» в конвейерном штреке подготовительного забоя произошло газодинамическое явление с обильным выделением метана. Сработала система защиты — автоматически отключила подачу электроэнергии, чтобы не возникла искра и не произошло воспламенение этого метана. В этот момент в забое находились четыре человека, двое из них смогли выбраться на свежую струю, двое остались в забое», — отметил руководитель пресс-службы компании «Воркутауголь» Андрей Харайкин в беседе с радио Sputnik.

Он добавил, что в настоящее время предприятие приостановило работу, проводится разгазирование горных выработок, выясняются причины происшествия, угрозы взрыва нет.

Ранее сообщалось, что в результате выброса метана в шахте «Воркутинская» два человека погибли, на поверхность были выведены 43 человека. В момент ЧП в шахте находились 106 человек.