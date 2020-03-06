Житель Калуги осуждён за оправдание терроризма в сети
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на адвоката правозащитной группы «Агора» Татьяну Молоканову.
«Суд приговорил Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима», — заявила она.
Адвокат сообщила, что дело против её подзащитного было возбуждено в связи с комментарием к публикации о взрыве в приёмной управления Федеральной службы безопасности в Архангельске.
Защита заявила о намерении обжаловать решение суда.
Ранее суд приговорил Михаила Квасова, обвиняемого в угрозах убийством судье, к штрафу в размере 270 тыс. рублей.
В октябре 2018 17-летний юноша пронёс в здание УФСБ по Архангельской области взрывное устройство. В результате произошедшего взрыва злоумышленник скончался, трое сотрудников спецслужбы пострадали.