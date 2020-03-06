Житель Калуги осуждён за оправдание терроризма в сети

Короткая ссылка
Второй Западный окружной военный суд приговорил жителя Калуги к пяти годам и двум месяцам лишения свободы по обвинению в оправдании терроризма из-за комментария в социальной сети «ВКонтакте».

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на адвоката правозащитной группы «Агора» Татьяну Молоканову.

«Суд приговорил Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима», — заявила она.

Адвокат сообщила, что дело против её подзащитного было возбуждено в связи с комментарием к публикации о взрыве в приёмной управления Федеральной службы безопасности в Архангельске.

Защита заявила о намерении обжаловать решение суда.

Ранее суд приговорил Михаила Квасова, обвиняемого в угрозах убийством судье, к штрафу в размере 270 тыс. рублей.

В октябре 2018 17-летний юноша пронёс в здание УФСБ по Архангельской области взрывное устройство. В результате произошедшего взрыва злоумышленник скончался, трое сотрудников спецслужбы пострадали.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить