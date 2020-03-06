Кабмин создал комиссию по повышению устойчивости экономики

Российское правительство образовало комиссию по повышению устойчивости экономики. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики образована для осуществления координации деятельности органов исполнительной власти и взаимодействия с представителями научных и общественных организаций, предпринимательским сообществом», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Уточняется, что взаимодействие направлено на «повышение устойчивости развития финансового сектора и отдельных отраслей экономики».

Согласно постановлению, комиссию возглавит первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

Ранее правительство России утвердило штатную численность аппарата кабинета министров и распределение обязанностей между 12 заместителями его руководителя.