Кабмин создал комиссию по повышению устойчивости экономики
«Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики образована для осуществления координации деятельности органов исполнительной власти и взаимодействия с представителями научных и общественных организаций, предпринимательским сообществом», — говорится в сообщении на сайте кабмина.
Уточняется, что взаимодействие направлено на «повышение устойчивости развития финансового сектора и отдельных отраслей экономики».
Согласно постановлению, комиссию возглавит первый вице-премьер России Андрей Белоусов.
Ранее правительство России утвердило штатную численность аппарата кабинета министров и распределение обязанностей между 12 заместителями его руководителя.