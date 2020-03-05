Стали известны регионы с наибольшим числом участников конкурса «Лидеры России».

Об этом сообщает Newinform.

Как заявил руководитель конкурса Алексей Комиссаров, в топ попали Москва, Санкт-Петербург, Московская и Свердловская области, Башкирия.

Также стало известно, что названы имена 30 победителей финала специализации «Здравоохранение».

Восемь представляют Петербург, шесть — Москву, по два — Краснодарский край и Московскую область, а также по одному — Рязанскую, Саратовскую, Ростовскую, Ленинградскую, Брянскую, Челябинскую, Воронежскую, Нижегородскую области, Чувашию, Башкирию, Карелию и Красноярский край, передаёт «Взгляд».

Из них десять человек примут участие в суперфинале.

Ранее сообщалось, что определились финалисты конкурса «Лидеры России» в Приволжье и на Северном Кавказе.