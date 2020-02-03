Определились финалисты конкурса «Лидеры России» в Приволжье и на Северном Кавказе

Стали известны 60 финалистов конкурса управленцев «Лидеры России» от Приволжского и Северо-Кавказского федеральных округов.

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

Из 30 финалистов в Приволжье семеро представляют Татарстан, шестеро — Башкирию, четверо — Чувашию, трое — Нижегородскую область, по двое — Оренбургскую и Самарскую области, а также Мордовию. По одному финалисту у Пермского края, Саратовской и Пензенской областей, Республики Марий Эл.

СКФО в финале представят 14 жителей Ставропольского края, семеро жителей Дагестана, четверо жителей Кабардино-Балкарии, по двое жителей Северной Осетии и Чечни и один житель Карачаево-Черкесии.

Финал состоится весной в Сочи, передаёт kp.ru.

Ранее сообщалось, что выбраны 30 финалистов конкурса «Лидеры России» от Уральского федерального округа.