Выбраны финалисты конкурса «Лидеры России» от УрФО

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Выбраны 30 финалистов конкурса «Лидеры России» от Уральского федерального округа.
Выбраны финалисты конкурса «Лидеры России» от УрФО
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты».

В полуфинале принимали участие более 260 человек из Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областей, а также из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

По итогам работы все получили персональные рекомендации.

Ранее ФАН сообщало, что на конкурс «Лидеры России» в рамках спецзадания «Сердце лидера» представили более 21 тыс. социальных проектов.

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