Выбраны финалисты конкурса «Лидеры России» от УрФО

Выбраны 30 финалистов конкурса «Лидеры России» от Уральского федерального округа.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты».

В полуфинале принимали участие более 260 человек из Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областей, а также из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

По итогам работы все получили персональные рекомендации.

Ранее ФАН сообщало, что на конкурс «Лидеры России» в рамках спецзадания «Сердце лидера» представили более 21 тыс. социальных проектов.