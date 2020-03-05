В Ставропольском крае ликвидировали 25 свалок в 2019 году

В Ставропольском крае прошли работы по ликвидации 25 свалок в 2019 году.

Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на управление по информационной политике аппарата регионального правительства.

Специалисты очистили почти 51 га. На полигоны вывезено 1,1 млн кубометров отходов.

В рамках экологической акции «Сохраним природу Ставрополья» состоялось около 2,5 тыс. мероприятий по уборке мусора. Активисты высадили свыше 50 тыс. деревьев.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области ликвидировали 630 несанкционированных свалок и навалов мусора в 2019 году.