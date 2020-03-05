В ДТП на трассе в Липецкой области погибли три сотрудника УФСИН

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Следственные органы Липецкой области возбудили уголовное дело по факту дорожной аварии с тремя погибшими сотрудниками УФСИН.
В ДТП на трассе в Липецкой области погибли три сотрудника УФСИН
  • РИА Новости

Как сообщает региональный СК, в Задонском районе при столкновении грузовика с легковым автомобилем LADA Largus, в котором находились четверо сотрудников исправительных учреждений УФСИН России по Липецкой области, погибли трое, один госпитализирован в областную больницу.

Оперуполномоченные находились при исполнении служебных обязанностей и направлялись из Ельца в Липецк.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и пять получили травмы в результате столкновения четырёх транспортных средств, в том числе автобуса и грузовика, в Багаевском районе Ростовской области.

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