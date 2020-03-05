В Госдуме прокомментировали заявление Грефа о высшем образовании в России

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Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин прокомментировал заявление главы Сбербанка Германа Грефа о высшем образовании в России.
В Госдуме прокомментировали заявление Грефа о высшем образовании в России
  • РИА Новости

«Качество нашего высшего образования лучше, чем места наших вузов в международных рейтингах. Рейтинги сочиняются под особенности вузов в тех странах, которые их сочиняют», — сказал Смолин в беседе с НСН.

Он выразил согласие с тем, что качество высшего образования в России в постсоветское время упало и для его повышения необходимо решить несколько системных вопросов, в том числе недофинансирование и бюрократизацию.

Ранее Греф заявил, что российские вузы не смогли адаптироваться к изменениям в мире из-за неэффективности модели управления в образовании.

Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований доктор экономических наук профессор Николай Межевич в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил роль высоких технологий при профессиональном самоопределении молодёжи.

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