В Госдуме прокомментировали заявление Грефа о высшем образовании в России
- РИА Новости
«Качество нашего высшего образования лучше, чем места наших вузов в международных рейтингах. Рейтинги сочиняются под особенности вузов в тех странах, которые их сочиняют», — сказал Смолин в беседе с НСН.
Он выразил согласие с тем, что качество высшего образования в России в постсоветское время упало и для его повышения необходимо решить несколько системных вопросов, в том числе недофинансирование и бюрократизацию.
Ранее Греф заявил, что российские вузы не смогли адаптироваться к изменениям в мире из-за неэффективности модели управления в образовании.
Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований доктор экономических наук профессор Николай Межевич в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил роль высоких технологий при профессиональном самоопределении молодёжи.