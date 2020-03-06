В Совфеде прокомментировали идею изменения системы оплаты больничных

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Член комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко прокомментировала идею законопроекта о выплатах по больничным и отпускам, который разработал Минтруд.
В Совфеде прокомментировали идею изменения системы оплаты больничных
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В беседе с телеканалом «360» она подчеркнула, что никакой лишней нагрузки на бюджет не планируется.

Сенатор уточнила, что из цепочки «ФСС — работодатель — гражданин» будет исключено промежуточное звено.

«Есть возможность сразу переводить документ в Фонд социального страхования. То есть не работодатель будет это делать, а ФСС — фиксировать случаи, когда необходима страховая выплата, и оплачивать», — подчеркнула Татьяна Кусайко.

По её мнению, предложение Минтруда гарантирует гражданам получение страховых выплат, а также будет способствовать реализации национального проекта «Цифровая экономика».

Ранее депутат Госдумы, председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал идею изменить систему оплаты отпусков, декретов и больничных. 

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