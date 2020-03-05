Путин поручил усилить карантинный контроль на границе с Казахстаном

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Президент России Владимир Путин поручил правительству усилить карантинный фитосанитарный контроль за оборотом продукции на российско-казахстанской границе.
Путин поручил усилить карантинный контроль на границе с Казахстаном
  • РИА Новости

«Правительству Российской Федерации принять меры по усилению государственного карантинного фитосанитарного контроля за оборотом подкарантинной продукции, осуществляемого в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации с Республикой Казахстан, в том числе путём обеспечения прослеживаемости этой продукции», — говорится в перечне поручения, опубликованном на сайте Кремля.

Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 августа 2020 года.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России не является критической. 

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