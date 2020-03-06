Опрос: более 10% россиян назвали себя фрилансерами

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ВЦИОМ провёл опрос, по результатам которого каждый десятый россиянин заявил, что он является фрилансером.
Опрос: более 10% россиян назвали себя фрилансерами
  • Pixabay

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные исследования, четверть граждан, не считающих себя фрилансерами, хотели бы перейти на данный формат работы.

При этом 15% респондентов заявили, что под понятием «фрилансер» они понимают человека, который самостоятельно находит себе работу.

5% полагают, что это человек, который работает на себя, и столько же респондентов убеждены, что фрилансеры зарабатывают удалённо.

Как выяснилось в рамках исследования, россияне полагают, что за последние несколько лет фрилансеров в стране стало больше.

Уточняется, что в исследовании приняли участие 1,5 тыс. граждан старше 18 лет.

Ранее основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в беседе с ФАН сделал предположение о востребованности некоторых профессий на ближайшие десять лет.

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