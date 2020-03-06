Опрос: более 10% россиян назвали себя фрилансерами

ВЦИОМ провёл опрос, по результатам которого каждый десятый россиянин заявил, что он является фрилансером.

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные исследования, четверть граждан, не считающих себя фрилансерами, хотели бы перейти на данный формат работы.

При этом 15% респондентов заявили, что под понятием «фрилансер» они понимают человека, который самостоятельно находит себе работу.

5% полагают, что это человек, который работает на себя, и столько же респондентов убеждены, что фрилансеры зарабатывают удалённо.

Как выяснилось в рамках исследования, россияне полагают, что за последние несколько лет фрилансеров в стране стало больше.

Уточняется, что в исследовании приняли участие 1,5 тыс. граждан старше 18 лет.

Ранее основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в беседе с ФАН сделал предположение о востребованности некоторых профессий на ближайшие десять лет.